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«Манчестер Сити» объявил о переходе Кайла Уокера в «Бёрнли»

«Манчестер Сити» объявил о переходе Кайла Уокера в «Бёрнли»
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«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о подписании 35-летним правым защитником Кайлом Уокером контракта с «Бёрнли».

«Все в «Манчестер Сити» желают Кайлу удачи в новой главе его карьеры», — написано в заявлении «горожан».

Ранее СМИ сообщали, что общая стоимость трансфера английского футболиста в «Бёрнли» составит £ 5 млн, если 35-летний игрок примет участие в 70% матчей и коллектив не покинет чемпионат Англии по итогам сезона.

Защитник играл за «Манчестер Сити» с 2017 года. Его контракт с «горожанами» был рассчитан до лета 2026 года. Вместе с манкунианцами Уокер шесть раз становился чемпионом Англии. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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