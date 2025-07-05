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Юрист Князев оценил перспективы возможного иска Смолова против вымогателей

Юрист Князев оценил перспективы возможного иска Смолова против вымогателей
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Юрист Андрей Князев рассказал, какие обвинения могут быть выдвинуты людям, требовавшим деньги у Фёдора Смолова за нераспространение видео его драки с двумя мужчинами в «Кофемании».

— Сообщалось, что Фёдором Смоловым манипулировали и требовали денег за непубликацию видео с дракой. Что за это может грозить?
— Если Смолов обратится с этим заявлением и считает, что это вымогательство, это уголовная статья 163. Если группа лиц, до девяти лет лишения свободы. Это попадает за вымогательство. Просят деньги за то, чтобы что-то не было опубликовано. Многое зависит от человека. Насильно вряд ли органы будут возбуждаться, — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее сообщалось, что у 35-летнего игрока требовали более 3 млн рублей, чтобы не выкладывать видео драки в московском кафе, однако Фёдор отказался выплачивать эту сумму.

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