«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе 18-летнего таланта из Парагвая

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте проинформировал о подписании контракта с 18-летним левым защитником Диего Леоном, который ранее выступал за парагвайский клуб «Серро Портеньо».

Ранее СМИ сообщали, что «красные дьяволы» могут заплатить за футболиста $ 4+3 млн.

Леон играл за взрослую команду «Серро Портеньо» с лета 2024 года. За этот период он принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами. 18-летний защитник также выступает в составе молодёжной сборной Парагвая U20. За неё он сыграл девять матчей, где забил один гол и сделал один ассист.

Сколько стоят молодые футболисты: