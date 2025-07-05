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МВД России сообщило о проведении проверки по факту конфликта с участием Смолова

МВД России сообщило о проведении проверки по факту конфликта с участием Смолова
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Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве на официальном сайте опубликовала заявление, касающегося конфликта с участием бывшего нападающего сборной России и «Краснодара» Фёдора Смолова.

«28 мая в отдел МВД России по Пресненскому району г. Москвы из медицинского учреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним 47-летнего жителя города Челябинска с телесными повреждениями. В лечебном учреждении гражданин был опрошен, после чего продолжил лечение по месту жительства.

Установлено, что между посетителями кафе на Большой Никитской улице произошёл конфликт, в ходе которого одному из граждан потребовалась медицинская помощь.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний футболист, который на тот момент выехал за пределы Российской Федерации, в связи с чем опросить его не представилось возможным.

Сотрудниками ОМВД России по Пресненскому району в ходе проверки были запрошены медицинские документы лечебных учреждений г. Москвы и г. Челябинска. До окончания сроков проверки документация о лечении в полном объёме в адрес полиции не поступила.

Учитывая ограниченные законодательством сроки рассмотрения материалов, для сбора всех необходимых документов и установления обстоятельств случившегося было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела и сбора всех необходимых документов.

В настоящее время проведение проверки продолжается, по её результатам будет принято решение в соответствии с законом.

Кроме того, проводится проверка по факту опубликованной в ряде СМИ информации о якобы имевшем место факте вымогательства денежных средств у одного из участников конфликта», — сказано в заявлении МВД.

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