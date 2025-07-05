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Александр Тарханов: ЦСКА угадал с трансфером Алвеса — игрока много хвалят

Александр Тарханов: ЦСКА угадал с трансфером Алвеса — игрока много хвалят
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Бывший президент московского ЦСКА Александр Тарханов положительно оценил информацию о том, что клуб пытается приобрести атакующего полузащитника «Сан-Паулу» Матеуса Алвеса.

«ЦСКА нужен такой футболист, как новичок Алвес, — все его много хвалят. Возможно, армейцы угадали с трансфером. В Бразилии достаточно рано начинают играть, поэтому таких ребят много и их сразу же раскупают. Пока сложно сказать, правильный ли этот трансфер или нет. Надо посмотреть на поле, как Алвес себя проявит», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее СМИ сообщали, что ЦСКА заплатит «Сан-Паулу» € 6 млн за переход 20-летнего хавбека.

Алвес выступает в составе взрослой команды «Сан-Паулу» с января 2025 года. Действующее трудовое соглашение полузащитника с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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