Александр Тарханов: ЦСКА угадал с трансфером Алвеса — игрока много хвалят

Бывший президент московского ЦСКА Александр Тарханов положительно оценил информацию о том, что клуб пытается приобрести атакующего полузащитника «Сан-Паулу» Матеуса Алвеса.

«ЦСКА нужен такой футболист, как новичок Алвес, — все его много хвалят. Возможно, армейцы угадали с трансфером. В Бразилии достаточно рано начинают играть, поэтому таких ребят много и их сразу же раскупают. Пока сложно сказать, правильный ли этот трансфер или нет. Надо посмотреть на поле, как Алвес себя проявит», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее СМИ сообщали, что ЦСКА заплатит «Сан-Паулу» € 6 млн за переход 20-летнего хавбека.

Алвес выступает в составе взрослой команды «Сан-Паулу» с января 2025 года. Действующее трудовое соглашение полузащитника с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.