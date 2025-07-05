«Как корова на льду». Дзюба рассказал о своих умениях в фигурном катании

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался о своих способностях в фигурном катании. Футболист считает, что его навыки в этом виде спорта достаточно низкие.

«Я все виды спорта пробовал, поэтому чем-то меня удивить трудно. Фигурное катание? Да, там я корова на льду. Надо признаться в том, что там я безобразный. Как конькобежец я хорошо бегу по льду, но дальше, где пируэты на льду, там проблемы у меня начинаются. Так что не моё. Тут девчонки и ребята, которые этим занимаются, большие молодцы», – передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Отметим, что в 2018 году российский форвард публиковал в своих социальных сетях фотографии в форме ХК СКА.