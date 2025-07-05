Лунёв — о Бителло: чудак на сборы не приезжал, а сейчас капитан — удивительно

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв поделился мнением о капитанской повязке у атакующего полузащитника бело-голубых Бителло. Напомним, бразильский футболист был капитаном команды в товарищеском матче с 2DROTS (3:0), а также в игре BetBoom Братского кубка с «Партизаном» (3:1) после ухода с поля полузащитника Даниила Фомина.

«Как мне капитан Бителло? Удивительно. Почему? Очевидно же всё — чудак до этого на сборы не приезжал, а сейчас капитан. Ну окей… Кто у нас сегодня был на поле? Логичнее было бы дать Кутицкому повязку», — приводит слова Лунёва «РБ Спорт».

Минувшей зимой появлялась информация, что Бителло отказался приезжать на сборы «Динамо» из-за предполагаемых переговоров с «Ботафого», проявлявшим интерес к полузащитнику.

Бителло выступает в составе бело-голубых с сентября 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Самая крупная победа «Динамо»: