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Мостовой: «Динамо» нужен нападающий, а Сергеев почувствовал вкус побед в «Зените»

Мостовой: «Динамо» нужен нападающий, а Сергеев почувствовал вкус побед в «Зените»
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о переходе 30-летнего нападающего Ивана Сергеева в московское «Динамо».

«Неизвестно, когда полностью восстановится Тюкавин, поэтому «Динамо» срочно нужен нападающий. Хотя Гладышев разыгрался, но нападающий всё равно был нужен на замену Тюкавину. Сергеев почувствовал вкус побед в «Зените». Он не был там основным, но свои голы забивал. В «Крылья» ушёл — все сразу затихли. «Динамо» — хороший вариант. Не надо забывать, что играет роль, что Сергеев из России», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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