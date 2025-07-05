Мостовой: «Динамо» нужен нападающий, а Сергеев почувствовал вкус побед в «Зените»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о переходе 30-летнего нападающего Ивана Сергеева в московское «Динамо».

«Неизвестно, когда полностью восстановится Тюкавин, поэтому «Динамо» срочно нужен нападающий. Хотя Гладышев разыгрался, но нападающий всё равно был нужен на замену Тюкавину. Сергеев почувствовал вкус побед в «Зените». Он не был там основным, но свои голы забивал. В «Крылья» ушёл — все сразу затихли. «Динамо» — хороший вариант. Не надо забывать, что играет роль, что Сергеев из России», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Самая крупная победа «Динамо»: