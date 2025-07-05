Дзюба — о главной мечте: хочу, чтобы ещё раз провели чемпионат мира в России

36-летний нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба рассказал о своей мечте, связанной с футболом.

«Если честно, хотел бы, чтобы ещё раз провели чемпионат мира в нашей стране. Это было что-то грандиозное и потрясающее. Семь лет назад мы показали всему миру, насколько мы гостеприимные, открытые. Это был лучший чемпионат мира в истории — организация, как все веселились и отдыхали.

Я думаю, если мы ещё раз проведём чемпионат мира, ворвавшись обратно во всю международную движуху, все в очередной раз удивятся, насколько мы добрые, открытые, незлопамятные. Мы провели бы ещё круче чемпионат. И вся страна смотрела бы этот праздник», — приводит слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.