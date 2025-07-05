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В «Барселоне» сделали выбор между Луисом Диасом и Маркусом Рашфордом — AS

В «Барселоне» сделали выбор между Луисом Диасом и Маркусом Рашфордом — AS
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Спортивный директор «Барселоны» Деку и главный тренер команды Ханс-Дитер Флик определили именно нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса в качестве основной трансферной цели после неудачи с подписанием вингера «Атлетика» Нико Уильямса, а не футболиста «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда. Об этом сообщает AS.

По информации источника, сине-гранатовые не заинтересованы в кандидатуре Рашфорда, даже несмотря на готовность манкунианцев пойти на уступки при его трансфере. «Барселона» хочет сделать ставку на Диаса, поскольку считает его более универсальным футболистом, способным трудиться ради команды и обладающим лидерскими качествами.

Подчёркивается, что Рашфорд через своего агента проинформировал каталонский клуб о желании стать его частью.

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