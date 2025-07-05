Мор: «Динамо» сейчас напоминает то, что было под конец эпохи Федуна с Заремой в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался насчёт медиаактивности «Динамо». Экс-защитник красно-белых считает, что из-за этого московский клуб может получить негативную реакцию.

«Я обратил внимание, что «Динамо» в последнее время ведёт агрессивную политику в медиа. Это весело, но потом можно и получать. «Динамо» сейчас напоминает то, что было под конец эпохи Федуна с Заремой в «Спартаке», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее команда, которую возглавил Валерий Карпин, на своей странице в социальных сетях опубликовала видео, посвящённое переходу нападающего Ивана Сергеева из самарских «Крыльев Советов». В нём медиа клуба подшутили над «Зенитом» и «Спартаком».