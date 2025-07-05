Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мор: «Динамо» сейчас напоминает то, что было под конец эпохи Федуна с Заремой в «Спартаке»

Мор: «Динамо» сейчас напоминает то, что было под конец эпохи Федуна с Заремой в «Спартаке»
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался насчёт медиаактивности «Динамо». Экс-защитник красно-белых считает, что из-за этого московский клуб может получить негативную реакцию.

«Я обратил внимание, что «Динамо» в последнее время ведёт агрессивную политику в медиа. Это весело, но потом можно и получать. «Динамо» сейчас напоминает то, что было под конец эпохи Федуна с Заремой в «Спартаке», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее команда, которую возглавил Валерий Карпин, на своей странице в социальных сетях опубликовала видео, посвящённое переходу нападающего Ивана Сергеева из самарских «Крыльев Советов». В нём медиа клуба подшутили над «Зенитом» и «Спартаком».

Материалы по теме
Видео
«Динамо» высмеяло «Зенит» и «Спартак» в ролике с презентацией Ивана Сергеева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android