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Дзюба — о ЧМ-2018 в России: я бы пару пенальтистов поменял в матче с Хорватией

Дзюба — о ЧМ-2018 в России: я бы пару пенальтистов поменял в матче с Хорватией
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36-летний нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба ностальгически высказался о выступлении сборной России на домашнем чемпионате мира – 2018, где команда дошла до четвертьфинала и там в серии пенальти проиграла Хорватии.

«Было несколько ярких эпизодов. Первое — победа над Саудовской Аравией, когда все говорили, что нас разорвут. Потом — когда мы обыграли Египет и вышли из группы. Это был прямо праздник. Потом тяжелейшая победа над Испанией, когда мы выстояли. Конечно, эмоции с Хорватией были больше негативными, но всё равно навсегда остались в памяти. Мы играли на равных. До сих пор шрам на сердце, что мы всё-таки могли пойти дальше и дойти до финала. Конечно, в финале у нас было бы мало шансов с французами. Но с англичанами мы бы посражались с удовольствием.

Что бы я хотел изменить в матче, если бы была возможность? Не знаю. Наверное, поменял бы несколько пенальтистов в матче с Хорватией. Или сказал некоторым, что не надо бить. Но там на самом деле очень многие отказались бить. Наверное, пенальти должны были бить другие. Или просто попросил бы их по-другому ударить. Но есть как есть. То, что мы Испанию прошли, на тот момент уже было событием. Лучше жить с ощущением, что всё, что ни делается, всё к лучшему, нежели жить с сожалением. Мы сравняли на последних минутах, но потом весь мир рухнул. Наверное, так должно было быть», — приводит слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

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