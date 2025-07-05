«Оренбург» объявил о переходе ещё четырёх футболистов

Пресс-служба «Оренбурга» в телеграм-канале объявила о пополнении состава ещё четырьмя футболистами. Ранее оренбургский клуб объявил о переходе 35-летнего полузащитника Ираклия Квеквескири.

К команде присоединились центральный защитник Анри Чичинадзе, полузащитник Евгений Болотов, нападающий Гедеон Гузина и вратарь Богдан Овсянников.

Последним клубом Чичинадзе и Гузины до перехода в «Оренбург» был «Черноморец», Болотов выступал в составе «Ротора», а Овсянников — «Крыльев Советов».

По итогам минувшего сезона чемпионата России «Оренбург» набрал 19 очков и занял предпоследнее, 15-е место, напрямую покинув соревнование.

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