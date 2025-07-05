Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оренбург» объявил о переходе ещё четырёх футболистов

«Оренбург» объявил о переходе ещё четырёх футболистов
Комментарии

Пресс-служба «Оренбурга» в телеграм-канале объявила о пополнении состава ещё четырьмя футболистами. Ранее оренбургский клуб объявил о переходе 35-летнего полузащитника Ираклия Квеквескири.

К команде присоединились центральный защитник Анри Чичинадзе, полузащитник Евгений Болотов, нападающий Гедеон Гузина и вратарь Богдан Овсянников.

Последним клубом Чичинадзе и Гузины до перехода в «Оренбург» был «Черноморец», Болотов выступал в составе «Ротора», а Овсянников — «Крыльев Советов».

По итогам минувшего сезона чемпионата России «Оренбург» набрал 19 очков и занял предпоследнее, 15-е место, напрямую покинув соревнование.

Материалы по теме
Официально
Экс-капитан «Факела» Квеквескири стал футболистом «Оренбурга»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android