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Стартовый состав ЦСКА на матч Братского клуба с «ОФК Белград»

Стартовый состав ЦСКА на матч Братского клуба с «ОФК Белград»
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Сегодня, 5 июля, состоится матч BetBoom Братского кубка, в котором встретятся московский ЦСКА и «ОФК Белград». Игра пройдёт на «ВЭБ Арене» (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

BetBoom Братский Кубок . 2-й тур
05 июля 2025, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
1-й тайм
1 : 0
ОФК Белград
Белград, Сербия
1:0 Дивеев – 6'    

Стартовый состав ЦСКА: Тороп, Гаич, Дивеев, Роша, Мойзес, Глебов, Кисляк, Обляков, Круговой, Шуманский, Мусаев.

Все встречи Братского кубка пройдут в Москве. В турнире принимают участие ЦСКА, московское «Динамо», ОФК и «Партизан». Турнир начался 30 июня и завершится 5 июля.

ЦСКА в минувшем сезоне заработал 59 очков и расположился на третьей строчке. ОФК в прошедшем сезоне занял четвёртое место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Сербии с 53 очками.

Календарь Братского кубка
Турнирная таблица Братского кубка
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