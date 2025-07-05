Тер Штеген интересен «Интеру», «Барселона» готова отпустить его бесплатно — Sport.es

В ближайшие дни «Интер» может направить «Барселоне» предложение о трансфере вратаря Марка-Андре тер Штегена. «Нерадзурри» готовятся к уходу из клуба 36-летнего голкипера Яна Зоммера. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, сине-гранатовые хотят, чтобы немецкий футболист покинул команду, и рассматривают вариант с его бесплатным уходом с целью сэкономить на его заработной плате. Подчёркивается, что ранее интерес к тер Штегену проявляли «Галатасарай» и «Монако», но он не хочет покидать «блауграну». Однако предложение от «Интера» способно изменить мнение голкипера, поскольку он сможет продолжить выступать на самом высоком уровне.

Вероятно, на следующей неделе, когда начнётся предсезонная подготовка «Барселоны», тер Штеген обсудит своё будущее в каталонском клубе. Игрок зол на сине-гранатовых за утечку информации, негативно влияющей на его репутацию.

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