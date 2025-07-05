Эдуард Мор: любого игрока «Спартака» можно заменить, но только не Барко

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о возможном уходе полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко. Экс-защитник московского клуба считает, что потеря аргентинского игрока сильно скажется на команде.

«Единственный игрок «Спартака», которого нельзя отпускать, — это Барко. Любого игрока «Спартака» можно заменить, но только не Барко. От него зависит вся игра в созидании, он много делает. Он очень нужен «Спартаку». Только не Барко», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее появлялась информация, что футболистом интересуется «Фламенго». Аргентинец перешёл в «Спартак» из «Ривер Плейт» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение Барко с московским клубом рассчитано до лета 2027 года.