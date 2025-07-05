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Мор: Сергеев — очень хорошее приобретение «Динамо», нападающий такого плана необходим

Мор: Сергеев — очень хорошее приобретение «Динамо», нападающий такого плана необходим
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о трансфере нападающего Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» в «Динамо». Экс-игрок красно-белых считает, что форвард был необходим московскому клубу.

«Динамо» усилилось подписанием Сергеева. Учитывая, что Тюкавин восстановится только к осени, а ему ещё набирать форму, нападающий такого плана «Динамо» просто необходим. Это очень хорошее приобретение. Для самого Сергеева это возможность побороться за медали и чемпионство», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В минувшем сезоне 30-летний Сергеев принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и тремя результативными передачами.

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