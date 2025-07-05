Мамаев — о драке Смолова: в определённый момент он не сдержался на услышанное оскорбление

Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев поддержал экс-нападающего «быков» Фёдора Смолова, ударившего двух мужчин в «Кофемании».

– Как узнали о драке Фёдора Смолова в «Кофемании»?

– Я буквально вчера встречался с Фёдором. Он мне подробно всё рассказал и показал. Конечно, любой публичный человек, коими многие спортсмены являются, должен контролировать свои эмоции и сдерживаться. Но давайте в этой ситуации мы отделим Федю-футболиста и посмотрим на него с другой стороны. Он является сыном, мужем, отцом.

— Так.

– Да, в определённый момент Фёдор не сдержался на услышанное оскорбление в свой адрес. Смолов мне лично вчера рассказал, что принёс извинения людям, с которыми произошёл инцидент. Также Федя подвергся шантажу — у него пытались вымогать деньги. Понятно, что нужно было сдержаться и развернуться, но мы все мужчины. К сожалению, бывают порывы, когда разум несовместим с хладнокровием, когда слышишь оскорбления в свой адрес, — приводит слова Мамаева Sport24.

Ранее появлялась информация, что конфликтная ситуация произошла в конце мая, однако видео инцидента получило своё распространение только сейчас ввиду того, что Смолова шантажировали и требовали деньги с целью, чтобы произошедшее осталось в тайне.

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