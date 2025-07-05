Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мамаев — о драке Смолова: в определённый момент он не сдержался на услышанное оскорбление

Мамаев — о драке Смолова: в определённый момент он не сдержался на услышанное оскорбление
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев поддержал экс-нападающего «быков» Фёдора Смолова, ударившего двух мужчин в «Кофемании».

– Как узнали о драке Фёдора Смолова в «Кофемании»?
– Я буквально вчера встречался с Фёдором. Он мне подробно всё рассказал и показал. Конечно, любой публичный человек, коими многие спортсмены являются, должен контролировать свои эмоции и сдерживаться. Но давайте в этой ситуации мы отделим Федю-футболиста и посмотрим на него с другой стороны. Он является сыном, мужем, отцом.

— Так.
– Да, в определённый момент Фёдор не сдержался на услышанное оскорбление в свой адрес. Смолов мне лично вчера рассказал, что принёс извинения людям, с которыми произошёл инцидент. Также Федя подвергся шантажу — у него пытались вымогать деньги. Понятно, что нужно было сдержаться и развернуться, но мы все мужчины. К сожалению, бывают порывы, когда разум несовместим с хладнокровием, когда слышишь оскорбления в свой адрес, — приводит слова Мамаева Sport24.

Ранее появлялась информация, что конфликтная ситуация произошла в конце мая, однако видео инцидента получило своё распространение только сейчас ввиду того, что Смолова шантажировали и требовали деньги с целью, чтобы произошедшее осталось в тайне.

Материалы по теме
Не ждите большого скандала с дракой Смолова. С делом Кокорина и Мамаева тут мало общего
Не ждите большого скандала с дракой Смолова. С делом Кокорина и Мамаева тут мало общего

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android