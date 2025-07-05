Смолов выплатил 1 млн рублей мужчине, пострадавшему от него в конфликте — источник

Бывший нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов выплатил 1 млн рублей мужчине, которому он ударил по лицу в результате конфликта в «Кофемании», с целью возмещения ущерба и примирения сторон. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.

По информации источника, футболист передал извинения потерпевшему, признав, что его поведение являлось неподобающим. Подчёркивается, что Смолов выплатил 1 млн рублей пострадавшему ещё 11 июня.

Отмечается, что форвард также выразил готовность увеличить эту сумму в несколько раз, но только в качестве компенсации для пострадавшего. При этом Смолов отказался платить 20 млн рублей лицам, угрожавшим опубликовать видео инцидента с его участием в Сети.

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