Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смолов выплатил 1 млн рублей мужчине, пострадавшему от него в конфликте — источник

Смолов выплатил 1 млн рублей мужчине, пострадавшему от него в конфликте — источник
Комментарии

Бывший нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов выплатил 1 млн рублей мужчине, которому он ударил по лицу в результате конфликта в «Кофемании», с целью возмещения ущерба и примирения сторон. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.

По информации источника, футболист передал извинения потерпевшему, признав, что его поведение являлось неподобающим. Подчёркивается, что Смолов выплатил 1 млн рублей пострадавшему ещё 11 июня.

Отмечается, что форвард также выразил готовность увеличить эту сумму в несколько раз, но только в качестве компенсации для пострадавшего. При этом Смолов отказался платить 20 млн рублей лицам, угрожавшим опубликовать видео инцидента с его участием в Сети.

Материалы по теме
Всё о видео с дракой Смолова в кафе в Москве. Всплыли новые подробности! LIVE
Live
Всё о видео с дракой Смолова в кафе в Москве. Всплыли новые подробности! LIVE

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android