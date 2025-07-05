ЦСКА — «ОФК Белград»: Дивеев открыл счёт в матче на шестой минуте

В эти минуты идёт матч BetBoom Братского кубка, в котором встречаются московский ЦСКА и «ОФК Белград». Игра проходит на «ВЭБ Арене» (Арена ЦСКА)» в Москве. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На шестой минуте счёт в игре открыл защитник красно-синих Игорь Дивеев.

Все встречи Братского кубка пройдут в Москве. В турнире принимают участие ЦСКА, московское «Динамо», ОФК и «Партизан». Турнир начался 30 июня и завершится 5 июля.

ЦСКА в минувшем сезоне заработал 59 очков и расположился на третьей строчке. ОФК в прошедшем сезоне занял четвёртое место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Сербии с 53 очками.

Чемпионская раздевалка ЦСКА после победы в Кубке России: