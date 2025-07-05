Игрок «Спартака» Гарсия: короткий отпуск? Тренер позвонил, сказал, что я должен быть здесь

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия ответил, успел ли он отдохнуть, несмотря на непродолжительный отпуск. В июне форвард в составе сборной Тринидада и Тобаго принимал участие в Золотом кубке КОНКАКАФ, с которой не смог выйти из группы.

— У тебя был совсем короткий отпуск. Успел ли перезагрузиться?

— Действительно, отпуск был не самым длинным. Тренер позвонил, сказал, что я должен быть здесь. Я переключился, настроился, и я здесь работаю. Понимаю, что необходимо сделать, над чем нужно работать. Думаю, всё в этом сезоне должно быть хорошо, — сказал Гарсия пресс-службе клуба в видео на YouTube-канале «Спартака».

Главным тренером красно-белых является Деян Станкович.

Гарсия перешёл в московский клуб из АЕКа в минувшем феврале. За этот период он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Как появился «Спартак»: