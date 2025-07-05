«Оренбург» подписал полузащитника Камилова

Полузащитник Владислав Камилов перешёл в «Оренбург». Об этом клуб из одноимённого города объявил на своём официальном сайте. Прошлый сезон футболист провёл в Российской Премьер-Лиге, выступая за «Ахмат».

29-летний хавбек, контракт которого истёк 30 июня, успел поиграть за барнаульское «Динамо», «Ростов», «Носту», «Волгарь», «Шинник», «СКА-Хабаровск», «Уфу» и «Ахмат». В прошедшем сезоне за грозненскую команду полузащитник провёл 25 матчей, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.

«Оренбург» по итогам минувшего чемпионата России выбыл в ФНЛ, заняв в таблице Премьер-Лиги 15-е место с 19 очками.