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«Оренбург» подписал полузащитника Камилова

«Оренбург» подписал полузащитника Камилова
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Полузащитник Владислав Камилов перешёл в «Оренбург». Об этом клуб из одноимённого города объявил на своём официальном сайте. Прошлый сезон футболист провёл в Российской Премьер-Лиге, выступая за «Ахмат».

29-летний хавбек, контракт которого истёк 30 июня, успел поиграть за барнаульское «Динамо», «Ростов», «Носту», «Волгарь», «Шинник», «СКА-Хабаровск», «Уфу» и «Ахмат». В прошедшем сезоне за грозненскую команду полузащитник провёл 25 матчей, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.

«Оренбург» по итогам минувшего чемпионата России выбыл в ФНЛ, заняв в таблице Премьер-Лиги 15-е место с 19 очками.

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