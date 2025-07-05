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ЦСКА — ОФК: армейцы забили два гола за три минуты

ЦСКА — ОФК: армейцы забили два гола за три минуты
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В эти минуты идёт матч BetBoom Братского кубка, в котором встречаются московский ЦСКА и белградский ОФК. Игра проходит на «ВЭБ Арене» (Арена ЦСКА)» в Москве. На момент выхода новости счёт в матче 3:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

BetBoom Братский Кубок . 2-й тур
05 июля 2025, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
4 : 2
ОФК Белград
Белград, Сербия
1:0 Дивеев – 6'     2:0 Обляков – 22'     3:0 Мусаев – 25'     4:0 Глебов – 57'     4:1 Кабич – 70'     4:2 Пантович – 89'    

На 25-й минуте нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев довёл счёт до разгромного.

Ранее, на шестой минуте счёт в игре открыл защитник красно-синих Игорь Дивеев. На 22-й минуте полузащитник армейцев Иван Обляков укрепил их преимущество.

Все встречи Братского кубка пройдут в Москве. В турнире принимают участие ЦСКА, московское «Динамо», ОФК и «Партизан». Турнир начался 30 июня и завершится 5 июля.

ЦСКА в минувшем сезоне заработал 59 очков и расположился на третьей строчке. ОФК в прошедшем сезоне занял четвёртое место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Сербии с 53 очками.

Календарь Братского кубка
Турнирная таблица Братского кубка
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