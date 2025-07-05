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Форвард «Спартака» Гарсия поделился ожиданиями от первого полноценного сезона в клубе

Форвард «Спартака» Гарсия поделился ожиданиями от первого полноценного сезона в клубе
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Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия ответил на вопрос о своих ожиданиях от первого полноценного сезона в московском клубе. Форвард перешёл в стан красно-белых из АЕКа в минувшем феврале.

— Чего ты ждёшь от своего первого полноценного сезона в «Спартаке»?
— Если говорить о личных целях, — это, естественно, выиграть титул, выиграть чемпионат. Быть максимально вовлечённым, приносить максимальное количество пользы, делать то, что я знаю, что я могу, на что способен, постараться всё это реализовать, — сказал Гарсия пресс-службе клуба в видео на YouTube-канале «Спартака».

За период нахождения в команде 27-летний нападающий принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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