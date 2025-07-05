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«Челси» готов заплатить € 40 млн за нападающего мадридского «Реала» — Sport.es

«Челси» готов заплатить € 40 млн за нападающего мадридского «Реала» — Sport.es
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«Челси» проявляет интерес к 21-летнему нападающему мадридского «Реала» Гонсало Торресу. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, лондонский клуб готов заплатить € 40 млн за трансфер испанского футболиста, в котором видят замену для форварда Николаса Джексона. Подчёркивается, что «сливочные» могут продать Гонсало в английский гранд, предусмотрев при этом опцию обратного выкупа. В контракте нападающего «Королевского клуба» есть пункт о его досрочном расторжении за € 50 млн.

Гонсало принял участие в четырёх матчах клубного чемпионата мира, где отметился тремя голами и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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