«Урал» подписал полузащитника Евгения Харина

Полузащитник Евгений Харин перешёл в «Урал». Об этом екатеринбургский клуб объявил на своём официальном сайте. Игрок провёл прошедший сезон в Российской Премьер-Лиге, выступая за «Ахмат».

Евгений Харин играл за грозненскую команду с 2018 года. За это время хавбек провёл 123 матча, в которых отличился 11 голами. 12 октября 2023 года футболист дебютировал за сборную России в товарищеском матче с Камеруном.

В минувшем сезоне полузащитник Харин выходил на поле в рамках РПЛ два раза и единожды сыграл за «Ахмат» в Кубке России. Контракт футболиста, вызывавшегося в национальную команду, истёк 30 июня.