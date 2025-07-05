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«Урал» подписал полузащитника Евгения Харина

«Урал» подписал полузащитника Евгения Харина
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Полузащитник Евгений Харин перешёл в «Урал». Об этом екатеринбургский клуб объявил на своём официальном сайте. Игрок провёл прошедший сезон в Российской Премьер-Лиге, выступая за «Ахмат».

Евгений Харин играл за грозненскую команду с 2018 года. За это время хавбек провёл 123 матча, в которых отличился 11 голами. 12 октября 2023 года футболист дебютировал за сборную России в товарищеском матче с Камеруном.

В минувшем сезоне полузащитник Харин выходил на поле в рамках РПЛ два раза и единожды сыграл за «Ахмат» в Кубке России. Контракт футболиста, вызывавшегося в национальную команду, истёк 30 июня.

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