ЦСКА — ОФК: Глебов забил четвёртый мяч москвичей в пустые ворота на 57-й минуте

В эти минуты идёт матч BetBoom Братского кубка, в котором встречаются московский ЦСКА и белградский ОФК. Игра проходит на «ВЭБ Арене» (Арена ЦСКА)» в Москве. На момент выхода новости счёт в матче 4:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 57-й минуте вингер ЦСКА Кирилл Глебов забил четвёртый мяч в ворота сербов, отправив мяч в пустые ворота после серии рикошетов.
Ранее, на шестой минуте, счёт в игре открыл защитник красно-синих Игорь Дивеев. На 22-й минуте полузащитник армейцев Иван Обляков укрепил их преимущество. На 25-й минуте нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев довёл счёт до разгромного.
Все встречи Братского кубка пройдут в Москве. В турнире принимают участие ЦСКА, московское «Динамо», ОФК и «Партизан». Турнир начался 30 июня и завершится 5 июля.
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