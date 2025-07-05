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ЦСКА — ОФК: Глебов забил четвёртый мяч москвичей в пустые ворота на 57-й минуте

В эти минуты идёт матч BetBoom Братского кубка, в котором встречаются московский ЦСКА и белградский ОФК. Игра проходит на «ВЭБ Арене» (Арена ЦСКА)» в Москве. На момент выхода новости счёт в матче 4:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 57-й минуте вингер ЦСКА Кирилл Глебов забил четвёртый мяч в ворота сербов, отправив мяч в пустые ворота после серии рикошетов.

Ранее, на шестой минуте, счёт в игре открыл защитник красно-синих Игорь Дивеев. На 22-й минуте полузащитник армейцев Иван Обляков укрепил их преимущество. На 25-й минуте нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев довёл счёт до разгромного.

Все встречи Братского кубка пройдут в Москве. В турнире принимают участие ЦСКА, московское «Динамо», ОФК и «Партизан». Турнир начался 30 июня и завершится 5 июля.