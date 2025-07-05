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«Краснодар» и «Ростов» объявили стартовые составы на товарищеский матч

«Краснодар» и «Ростов» объявили стартовые составы на товарищеский матч
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Сегодня, 5 июля, в Краснодаре на стадионе Академии ФК «Краснодар» состоится товарищеский матч, в котором местный одноимённый клуб сыграет с «Ростовом». Встреча начнётся в 18:00 мск. Команды объявили стартовые составы на предстоящую игру.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
05 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Гонсалес, Кривцов, Черников, Сперцян, Виктор Са, Густаво, Кордоба.

«Ростов»: Ятимов, Мелехин, Вахания, Жбанов, Чистяков, Миронов, Кучаев, Шанталий, Роналдо, Шамонин, Сулейманов.

Напомним, «Краснодар» является действующим чемпионом России. В минувшем сезоне РПЛ «быки» набрали 67 очков и опередили «Зенит» на одно очко (66). Эти золотые медали стали первыми в истории клуба. «Ростов» в сезоне РПЛ — 2024/2025 занял восьмое место с 39 очками.

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