«Челси» объявил о переходе Джейми Гиттенса из дортмундской «Боруссии»

Лондонский «Челси» объявил о переходе в клуб вингера Джейми Гиттенса из дортмундской «Боруссии». Как сообщает официальный сайт английского клуба, с игроком заключён контракт до лета 2032 года.

По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила € 64,3 млн. Джейми Гиттенс является воспитанником «Манчестер Сити». К молодёжной команде дортмундской «Боруссии» футболист присоединился в сентябре 2020 года. С лета 2022-го форвард выступал за основной состав «шмелей».

В сезоне-2024/2025 на счету Джейми Гиттенса 49 матчей за клуб во всех турнирах. В них 20-летний вингер отметился 12 голами и пятью результативными передачами.