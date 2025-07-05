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«Акрон» продлил трудовой договор с нападающим Сергеем Грибовым

«Акрон» продлил трудовой договор с нападающим Сергеем Грибовым
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Нападающий Сергей Грибов продлил контракт с «Акроном». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Тольятти.

Футболист подписал с командой соглашение, срок которого рассчитан на два года. Предстоящий сезон игрок проведёт в саратовском «Соколе» на правах аренды. Сергей Грибов находится в системе «Акрона» с февраля 2024 года, а с прошлого лета выступает за главную команду. В сезоне-2024/2025 на счету нападающего девять игр в Российской Премьер-Лиге, а также пять матчей и гол в Кубке России.

По итогам прошлого сезона «Акрон» расположился на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, заработав 35 очков.

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