Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Торпедо» на товарищеский матч

Сегодня, 5 июля, в Москве на «РЖД Арене» состоится товарищеский матч, в котором встретятся столичные «Локомотив» и «Торпедо». Игра начнётся в 18:00 мск. Команды объявили стартовые составы на предстоящую встречу.

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Погостнов, Морозов, Ненахов, Баринов, Карпукас, Батраков, Салтыков, Руденко, Воробьёв.

«Торпедо»: Волков, Роганович, Бородин, Данилкин, Байтуков, Чурич, Костин, Хосонов, Чупаев, Рейна, Манелов.

Напомним, ранее этим летом суд отправил в следственный изолятор совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора чёрно-белых Валерия Скородумова. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов не исключил, что «Торпедо» может покинуть РПЛ по ходу следующего сезона.