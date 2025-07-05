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Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Торпедо» на товарищеский матч

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Торпедо» на товарищеский матч
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Сегодня, 5 июля, в Москве на «РЖД Арене» состоится товарищеский матч, в котором встретятся столичные «Локомотив» и «Торпедо». Игра начнётся в 18:00 мск. Команды объявили стартовые составы на предстоящую встречу.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
05 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Не начался
Торпедо М
Москва, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Погостнов, Морозов, Ненахов, Баринов, Карпукас, Батраков, Салтыков, Руденко, Воробьёв.

«Торпедо»: Волков, Роганович, Бородин, Данилкин, Байтуков, Чурич, Костин, Хосонов, Чупаев, Рейна, Манелов.

Напомним, ранее этим летом суд отправил в следственный изолятор совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора чёрно-белых Валерия Скородумова. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов не исключил, что «Торпедо» может покинуть РПЛ по ходу следующего сезона.

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