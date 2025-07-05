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Нападающий Игор Жезус перешёл из «Ботафого» в «Ноттингем Форест»

Нападающий Игор Жезус перешёл из «Ботафого» в «Ноттингем Форест»
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«Ноттингем Форест» на официальном сайте объявил о покупке нападающего у «Ботафого» Игора Жезуса.

Футболист подписал с английским клубом трудовой договор, срок которого рассчитан на четыре года. Игрок начал свою карьеру на взрослом уровне в бразильской команде «Коритиба», в 2020 году он пополнил состав коллектива «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ, а в 2024-м перешёл в «Ботафого».

В 29 матчах нынешнего клубного сезона Жезус забил девять голов и отдал одну голевую передачу. Согласно сайту Transfermarkt, рыночная стоимость Игора составляет € 15 млн.

По итогам розыгрыша английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 «Ноттингем Форест» занял седьмое место в турнирной таблице с 65 очками.

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