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Стало известно расписание матчей 1-го тура Первой лиги — 2025/2026

Стало известно расписание матчей 1-го тура Первой лиги — 2025/2026
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Определилась дата начала сезона и первые матчи Лиги Pari — 2025/2026. Как сообщает пресс-служба турнира, матчи стартового тура Первой лиги состоятся 18-21 июля. Расписание первых девяти матчей нового сезона было опубликовано в официальном телеграм-канале Первой лиги.

Расписание матчей 1-го тура Первой лиги — 2025/2026 (18-21 июля):

«Уфа» — «СКА-Хабаровск»;
«Оренбург» — «Челябинск»;
«Шинник» — «Урал»;
«Нефтехимик» — «Сокол»;
«Арсенал» Тула — «КАМАЗ»;
«Енисей» — «Чайка»;
«Родина» — «Черноморец»;
«Волга» Ульяновск — «Ротор»;
«Спартак» Кострома — «Факел».

«Волга», «Спартак» и «Челябинск» квалифицировались в Первую лигу по итогам минувшего сезона Леон Второй лиги. «Оренбург» и «Факел» примут участие в турнире как две худшие команды Российской Премьер-Лиги — 2024/2025.

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