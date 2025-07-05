Стало известно расписание матчей 1-го тура Первой лиги — 2025/2026

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Определилась дата начала сезона и первые матчи Лиги Pari — 2025/2026. Как сообщает пресс-служба турнира, матчи стартового тура Первой лиги состоятся 18-21 июля. Расписание первых девяти матчей нового сезона было опубликовано в официальном телеграм-канале Первой лиги.

Расписание матчей 1-го тура Первой лиги — 2025/2026 (18-21 июля):

«Уфа» — «СКА-Хабаровск»;

«Оренбург» — «Челябинск»;

«Шинник» — «Урал»;

«Нефтехимик» — «Сокол»;

«Арсенал» Тула — «КАМАЗ»;

«Енисей» — «Чайка»;

«Родина» — «Черноморец»;

«Волга» Ульяновск — «Ротор»;

«Спартак» Кострома — «Факел».

«Волга», «Спартак» и «Челябинск» квалифицировались в Первую лигу по итогам минувшего сезона Леон Второй лиги. «Оренбург» и «Факел» примут участие в турнире как две худшие команды Российской Премьер-Лиги — 2024/2025.