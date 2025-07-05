75-летнего агента Бэйла и Грилиша обвиняют в 39 изнасилованиях — BBC

Агент Джонатан Барнетт, известный по работе с рядом известных футболистов, включая экс-игрока мадридского «Реала» Гарета Бэйла и полузащитника «Манчестер Сити» Джека Грилиша, предстанет перед судом по обвинению в 39 изнасилованиях. Об этом сообщает BBC.

По сведениям источника со ссылкой на гражданский иск, поданный в окружной суд США в Лос-Анджелесе, женщина, упоминаемая как Джейн Доу, заявила, что 75-летний Барнетт вывез её из Австралии в Великобританию в 2017 году и заключил в сексуальное рабство, также сопровождавшееся пытками. Истица добавила, что агент неоднократно угрожал её жизни, а также жизням её детей. В общей сложности, по словам женщины, Барнетт применил по отношению к ней минимум 39 актов насилия.

Примечательно, что, согласно судебным документам, пара впервые встретилась в 1990 году в Лондоне, а в следующий раз увиделись лишь через 27 лет — в 2017-м. Мужчина и женщина всё это время поддерживали связь в режиме онлайн. В итоге Барнетт перевёз её в Великобританию вместе с детьми, взяв на себя все расходы. Однако по её прибытии, как утверждает Джейн Доу, агент заявил ей, что она является его собственностью, требовал, чтобы к нему обращались «мой господин», а также подвергал её самым разнообразным издевательствам — от употребления продуктов жизнедеятельности человека до морения голодом и связывания на всю ночь.

При этом, по рассказам женщины, Барнетт ещё и умудрялся перевозить её по миру, включая Лос-Анджелес с 2017 по 2023 год.

Сообщается, что сам агент решительно отвергает все обвинения и намерен добиться полного оправдания.