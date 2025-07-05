Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА— ОФК, результат матча 5 июня 2025, счёт 4:2, Братский кубок 2025

ЦСКА победил ОФК в последнем матче Братского кубка
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился заключительный матч BetBoom Братского кубка — 2025, в котором встречались московский ЦСКА и белградский ОФК. Игра проходила на «ВЭБ Арене» (Арена ЦСКА)» в Москве. Победу со счётом 4:2 одержали футболисты российского клуба.

BetBoom Братский Кубок . 2-й тур
05 июля 2025, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
4 : 2
ОФК Белград
Белград, Сербия
1:0 Дивеев – 6'     2:0 Обляков – 22'     3:0 Мусаев – 25'     4:0 Глебов – 57'     4:1 Кабич – 70'     4:2 Пантович – 89'    

На шестой минуте счёт в игре открыл защитник красно-синих Игорь Дивеев. На 22-й минуте полузащитник армейцев Иван Обляков укрепил их преимущество. На 25-й минуте нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев довёл счёт до разгромного. На 57-й минуте вингер Кирилл Глебов забил четвёртый гол, отправив мяч в пустые ворота сербов после серии рикошетов. На 89-й минуте полузащитник ОФК Милош Пантович реализовал пенальти. На 90+2-й минуте форвард армейцев Алеррандро не реализовал свой шанс с 11-метровой отметки.

ЦСКА занял второе место в Братском кубке — 2025 с шестью очками в двух матчах и разницей голов +4. На первой строчке финишировало столичное «Динамо», также набравшее шесть очков при семи забитых и одном пропущенном мяче.

Турнирная таблица Братского кубка - 2025
Материалы по теме
ЦСКА с закрытыми глазами выносит клуб из Сербии! Ведут 4:1 в игре Братского кубка. LIVE
Live
ЦСКА с закрытыми глазами выносит клуб из Сербии! Ведут 4:1 в игре Братского кубка. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android