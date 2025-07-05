ЦСКА победил ОФК в последнем матче Братского кубка

Завершился заключительный матч BetBoom Братского кубка — 2025, в котором встречались московский ЦСКА и белградский ОФК. Игра проходила на «ВЭБ Арене» (Арена ЦСКА)» в Москве. Победу со счётом 4:2 одержали футболисты российского клуба.

На шестой минуте счёт в игре открыл защитник красно-синих Игорь Дивеев. На 22-й минуте полузащитник армейцев Иван Обляков укрепил их преимущество. На 25-й минуте нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев довёл счёт до разгромного. На 57-й минуте вингер Кирилл Глебов забил четвёртый гол, отправив мяч в пустые ворота сербов после серии рикошетов. На 89-й минуте полузащитник ОФК Милош Пантович реализовал пенальти. На 90+2-й минуте форвард армейцев Алеррандро не реализовал свой шанс с 11-метровой отметки.

ЦСКА занял второе место в Братском кубке — 2025 с шестью очками в двух матчах и разницей голов +4. На первой строчке финишировало столичное «Динамо», также набравшее шесть очков при семи забитых и одном пропущенном мяче.