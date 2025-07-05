Воспитанник ЦСКА Поройков перешёл в «Оренбург»

Защитник Станислав Поройков на правах свободного агента присоединился к «Оренбургу». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

На раннем этапе карьеры футболист играл в академиях ЦСКА, «Локомотива» и «Строгино». Помимо этого, он выступал за подмосковные «Химки». В прошлом сезоне защитник в рамках аренды играл за «Тюмень», приняв участие в 26 матчах. «Тюмень» по итогам прошедшего сезона заняла последнее место в турнирной таблице Первой лиги, заработав 27 очков.

«Оренбург» по итогам минувшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги выбыл в Первую лигу, заняв в таблице высшего дивизиона 15-е место с 19 очками.