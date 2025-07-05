«ПСЖ» — «Бавария»: команды не смогли открыть счёт в первом тайме

В эти минуты в Атланте (США) на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» проходит четвертьфинальный матч клубного чемпионата мира 2025, в котором встречаются «ПСЖ» и мюнхенская «Бавария». На данный момент завершён первый тайм, счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первой половине обе команды имели несколько хороших шансов для взятия ворот, однако уверенной игрой отметились вратари команд — Джанлуиджи Доннарумма и Мануэль Нойер. При этом в компенсированное время защитник «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано забил гол ударом головой из штрафной площади, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Победитель этой пары в полуфинале встретится с сильнейшим в матче «Реал» — «Боруссия» (Дортмунд). Их встреча пройдёт сегодня вечером в Ист-Ратерфорде на арене «Метлайф».