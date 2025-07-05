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ПСЖ – Бавария: стартовые составы команд на матч клубного ЧМ по футболу 2025, 5 июля 2025

«ПСЖ» — «Бавария»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала клубного ЧМ
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Сегодня, 5 июля, в Атланте (США) на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» состоится четвертьфинальный матч клубного чемпионата мира, в котором встретятся «ПСЖ» и мюнхенская «Бавария». Игра начнётся в 19:00 мск. Команды объявили стартовые составы на предстоящую встречу. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
1-й тайм
0 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Витинья, Фабиан Руис, Баркола, Дуэ, Кварацхелия.

«Бавария»: Нойер, Лаймер, Упамекано, Та, Станишич, Киммих, Павлович, Олисе, Мусиала, Коман, Кейн.

Победитель этой пары в полуфинале встретится с сильнейшим в матче «Реал» — «Боруссия» (Дортмунд). Их встреча пройдёт сегодня вечером в Ист-Ратерфорде на арене «Метлайф».

Календарь Клубного чемпионата мира 2025
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