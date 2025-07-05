«ПСЖ» — «Бавария»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала клубного ЧМ

Сегодня, 5 июля, в Атланте (США) на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» состоится четвертьфинальный матч клубного чемпионата мира, в котором встретятся «ПСЖ» и мюнхенская «Бавария». Игра начнётся в 19:00 мск. Команды объявили стартовые составы на предстоящую встречу. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Витинья, Фабиан Руис, Баркола, Дуэ, Кварацхелия.

«Бавария»: Нойер, Лаймер, Упамекано, Та, Станишич, Киммих, Павлович, Олисе, Мусиала, Коман, Кейн.

Победитель этой пары в полуфинале встретится с сильнейшим в матче «Реал» — «Боруссия» (Дортмунд). Их встреча пройдёт сегодня вечером в Ист-Ратерфорде на арене «Метлайф».