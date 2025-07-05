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Воспитанник «Арсенала» Нванери может стать игроком «Челси» — Романо

Воспитанник «Арсенала» Нванери может стать игроком «Челси» — Романо
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18-летний полузащитник «Арсенала» Итан Нванери может перейти в «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника, синие начнут работу над трансфером игрока лишь в том случае, если он не продлит контракт с «канонирами». Нынешнее трудовое соглашение хавбека с лондонцами рассчитано до лета 2026 года. Отмечается, что Нванери и «Арсенал» обсуждают продолжение сотрудничества, но футболист хочет получить гарантии относительно игрового времени.

В 37 матчах прошедшего клубного сезона Итан Нванери забил девять голов и отдал две результативные передачи. «Арсенал» занял второе место в прошлом розыгрыше АПЛ.

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