ЖФК ЦСКА объявил о переходе Милены Николич из «Базеля»

Боснийский форвард Милена Николич перебралась из швейцарского «Базеля» в московский ЦСКА. О достижении соглашения по трансферу официально объявила пресс-служба российской команды в телеграм-канале ЖФК ЦСКА.

Николич выступала за «Базель» с 2023 по 2025 год и отметилась 26 голами в составе швейцарцев. Ранее 33-летняя футболистка выступала за «Байер» из Леверкузена и «Спартак» Суботица. В составе армейцев форвард будет выступать под номером 66.

«Мы рады приветствовать Милену в красно-синей семье и желаем успехов в нашем Клубе!» — говорится в сообщении пресс-службы московской команды в официальном телеграм-канале ЖФК ЦСКА.