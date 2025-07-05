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ЖФК ЦСКА объявил о переходе Милены Николич из «Базеля»

ЖФК ЦСКА объявил о переходе Милены Николич из «Базеля»
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Боснийский форвард Милена Николич перебралась из швейцарского «Базеля» в московский ЦСКА. О достижении соглашения по трансферу официально объявила пресс-служба российской команды в телеграм-канале ЖФК ЦСКА.

Николич выступала за «Базель» с 2023 по 2025 год и отметилась 26 голами в составе швейцарцев. Ранее 33-летняя футболистка выступала за «Байер» из Леверкузена и «Спартак» Суботица. В составе армейцев форвард будет выступать под номером 66.

«Мы рады приветствовать Милену в красно-синей семье и желаем успехов в нашем Клубе!» — говорится в сообщении пресс-службы московской команды в официальном телеграм-канале ЖФК ЦСКА.

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