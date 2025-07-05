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Стала известна предполагаемая причина конфликта Смолова с посетителями «Кофемании»

Стала известна предполагаемая причина конфликта Смолова с посетителями «Кофемании»
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Стала известна вероятная причина конфликта с участием экс-нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова и посетителей столичного кафе «Кофемания». Ранее сообщалось, что футболист ударил в лицо мужчину в результате ссоры. Как сообщает «Московский комсомолец», конфликт начался с того, что Смолов предложил посетителям выпить за победу «Краснодара» в РПЛ. Отказ мужчин вызвал гнев игрока, что в итоге закончилось рукоприкладством.

По сведениям источника, потерпевший был совладельцем компании «Подъём групп» (реализация подъёмных кранов), а его товарищ — сотрудник из челябинского филиала. После инцидента к бизнесмену пришла группа людей с просьбой забрать заявление из полиции. У пострадавшего была сломана челюсть, что было задокументировано в медицинском заключении.

Ранее прошла информация, что 35-летний Смолов выплатил 1 млн рублей мужчине в качестве компенсации.

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