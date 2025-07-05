«Брайтон энд Хоув Альбион» купил у «Брюгге» защитника Де Кёйпера

Защитник сборной Бельгии Максим Де Кёйпер перешёл из «Брюгге» в «Брайтон энд Хоув Альбион». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Футболист подписал с «чайками» трудовой договор, срок которого рассчитан на пять лет.

Де Кёйпер дебютировал за основной состав «Брюгге» в 2020 году, с 2021 по 2023 год он выступал за «Вестерло» в рамках аренды. В 54 матчах прошедшего клубного сезона футболист забил четыре гола и отдал семь голевых передач. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в € 16 млн.

По итогам прошлого сезона «Брайтон энд Хоув Альбион» занял восьмое место в турнирной таблице АПЛ.