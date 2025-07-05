Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Брайтон энд Хоув Альбион» купил у «Брюгге» защитника Де Кёйпера

«Брайтон энд Хоув Альбион» купил у «Брюгге» защитника Де Кёйпера
Комментарии

Защитник сборной Бельгии Максим Де Кёйпер перешёл из «Брюгге» в «Брайтон энд Хоув Альбион». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Футболист подписал с «чайками» трудовой договор, срок которого рассчитан на пять лет.

Де Кёйпер дебютировал за основной состав «Брюгге» в 2020 году, с 2021 по 2023 год он выступал за «Вестерло» в рамках аренды. В 54 матчах прошедшего клубного сезона футболист забил четыре гола и отдал семь голевых передач. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в € 16 млн.

По итогам прошлого сезона «Брайтон энд Хоув Альбион» занял восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

Материалы по теме
Фото
«Брайтон» презентовал новую фиолетовую форму на предстоящий сезон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android