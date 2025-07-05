«Дом в процессе обустройства». «Барселона» показала обновлённый «Камп Ноу»

Пресс-служба «Барселоны» в социальных сетях опубликовала видео с исторической арены клуба «Камп Ноу», которая находится на реконструкции уже более двух лет.

На видеоролике видно, что, несмотря на ещё нависающие над стадионом строительные краны, арена уже практически готова для проведения матчей.

«Дом в процессе обустройства», — гласит подпись под видео.

Напомним, в конце июня сине-гранатовые официально объявили, что вернутся на родной стадион 10 августа 2025 года. «Камп Ноу» закрылся на реконструкцию летом 2023 года. В минувшем сезоне «Барселона» проводила домашние матчи на стадионе «Олимпик Льюис Компанис».

В сезоне-2024/2025 каталонцы стали чемпионами Испании, опередив мадридский «Реал» на четыре очка. Также сине-гранатовые стали обладателями национального Кубка, обыграв в финале всё тех же «сливочных» (3:2 д. вр.).