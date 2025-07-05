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«Пари НН» крупно обыграл «Текстильщик» в товарищеском матче

«Пари НН» крупно обыграл «Текстильщик» в товарищеском матче
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Окончен товарищеский матч между командами «Пари Нижний Новгород» и «Текстильщик» (Иваново). Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Российской Премьер-Лиги.

Никита Ермаков открыл счёт на четвёртой минуте, Вячеслав Грулёв на 13-й минуте забил второй мяч команды, но взятие ворот отменили из-за положения «вне игры». На 25-й минуте Грулёв удвоил преимущество команды. Тиаго Весино установил итоговый счёт на 77-й минуте — 3:0.

9 июля нижегородцы сыграют в контрольном матче с «Сочи» на «Совкомбанк Арене».

По итогам прошлого сезона «Пари Нижний Новгород» занял 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Текстильщик» финишировал на первом месте в группе «Серебро» Леон Второй лиги «А».

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