Игрок ЦСКА Кисляк: от Челестини много изменений

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк рассказал о взаимодействии с новым главным тренером команды Фабио Челестини после победы над сербским ОФК в матче Братского кубка — 2025. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу армейцев.

«Хорошая предсезонка. Самое главное, что удалось победить во всех матчах. И в целом сохранить какие-то связи при новом главном тренере. Изменений много от нового тренера. У разных тренеров свой подход к игрокам.

Личного разговора с Челестини пока не было. Есть какие-то наставления и подсказки по поводу игры и позиции. Рабочие отношения», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Фабио Челестини возглавил ЦСКА летом 2025 года. Экс-тренер «Базеля» сменил во главе команды сербского специалиста Марко Николича, с которым красно-синие победили в Фонбет Кубке России — 2024/2025.