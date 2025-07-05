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Игрок ЦСКА Кисляк: от Челестини много изменений

Игрок ЦСКА Кисляк: от Челестини много изменений
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Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк рассказал о взаимодействии с новым главным тренером команды Фабио Челестини после победы над сербским ОФК в матче Братского кубка — 2025. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу армейцев.

BetBoom Братский Кубок . 2-й тур
05 июля 2025, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
4 : 2
ОФК Белград
Белград, Сербия
1:0 Дивеев – 6'     2:0 Обляков – 22'     3:0 Мусаев – 25'     4:0 Глебов – 57'     4:1 Кабич – 70'     4:2 Пантович – 89'    

«Хорошая предсезонка. Самое главное, что удалось победить во всех матчах. И в целом сохранить какие-то связи при новом главном тренере. Изменений много от нового тренера. У разных тренеров свой подход к игрокам.

Личного разговора с Челестини пока не было. Есть какие-то наставления и подсказки по поводу игры и позиции. Рабочие отношения», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Фабио Челестини возглавил ЦСКА летом 2025 года. Экс-тренер «Базеля» сменил во главе команды сербского специалиста Марко Николича, с которым красно-синие победили в Фонбет Кубке России — 2024/2025.

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