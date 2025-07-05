Вратарь ЦСКА Тороп высказался о требованиях главного тренера команды Челестини

Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп оценил работу нового главного тренера армейцев Фабио Челестини после победы над сербским ОФК в матче Братского кубка — 2025. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу армейцев.

«В тренировках с Челестини есть нововведения, к ним нужно как можно скорее привыкнуть. Что-что у нас получается, что-то — нет. Это нормально. Будем работать.

Дисциплина — важная составляющая любой команды. При Челестини нет каких-то особенностей: у Николича, Федотова и остальных тренеров ЦСКА были похожие требования. К дисциплине», — передаёт слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Фабио Челестини присоединился к ЦСКА летом 2025 года. Экс-тренер «Базеля» сменил во главе команды сербского специалиста Марко Николича, с которым красно-синие победили в Фонбет Кубке России — 2024/2025.