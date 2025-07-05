Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь ЦСКА Тороп высказался о требованиях главного тренера команды Челестини

Вратарь ЦСКА Тороп высказался о требованиях главного тренера команды Челестини
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп оценил работу нового главного тренера армейцев Фабио Челестини после победы над сербским ОФК в матче Братского кубка — 2025. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу армейцев.

BetBoom Братский Кубок . 2-й тур
05 июля 2025, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
4 : 2
ОФК Белград
Белград, Сербия
1:0 Дивеев – 6'     2:0 Обляков – 22'     3:0 Мусаев – 25'     4:0 Глебов – 57'     4:1 Кабич – 70'     4:2 Пантович – 89'    

«В тренировках с Челестини есть нововведения, к ним нужно как можно скорее привыкнуть. Что-что у нас получается, что-то — нет. Это нормально. Будем работать.

Дисциплина — важная составляющая любой команды. При Челестини нет каких-то особенностей: у Николича, Федотова и остальных тренеров ЦСКА были похожие требования. К дисциплине», — передаёт слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Фабио Челестини присоединился к ЦСКА летом 2025 года. Экс-тренер «Базеля» сменил во главе команды сербского специалиста Марко Николича, с которым красно-синие победили в Фонбет Кубке России — 2024/2025.

Материалы по теме
Как же бежит ЦСКА! Красиво укатали сербов всего за полчаса
Как же бежит ЦСКА! Красиво укатали сербов всего за полчаса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android