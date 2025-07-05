Вратарь ЦСКА Тороп высказался о требованиях главного тренера команды Челестини

Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп оценил работу нового главного тренера армейцев Фабио Челестини после победы над сербским ОФК в матче Братского кубка — 2025. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу армейцев.
«В тренировках с Челестини есть нововведения, к ним нужно как можно скорее привыкнуть. Что-что у нас получается, что-то — нет. Это нормально. Будем работать.
Дисциплина — важная составляющая любой команды. При Челестини нет каких-то особенностей: у Николича, Федотова и остальных тренеров ЦСКА были похожие требования. К дисциплине», — передаёт слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Фабио Челестини присоединился к ЦСКА летом 2025 года. Экс-тренер «Базеля» сменил во главе команды сербского специалиста Марко Николича, с которым красно-синие победили в Фонбет Кубке России — 2024/2025.
- 5 июля 2025
-
19:23
-
19:09
-
19:09
-
19:04
-
19:03
-
19:00
-
19:00
-
18:59
-
18:55
-
18:48
-
18:48
-
18:37
-
18:25
-
18:21
-
18:12
-
17:57
-
17:57
-
17:55
-
17:42
-
17:34
-
17:34
-
17:24
-
17:22
-
17:20
-
17:14
-
16:48«Урал» подписал полузащитника Евгения Харина Официально
-
16:46
-
16:37
-
16:29
-
16:27«Оренбург» подписал полузащитника Камилова Официально
-
16:22
-
16:11
-
16:01
-
16:00
-
15:50