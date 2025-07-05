Матвей Кисляк отреагировал на слухи об интересе «Фенербахче»

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал информацию об интересе со стороны турецкого «Фенербахче». Ранее сообщалось, что клубы ведут переговоры по цене перехода.

— Это плоды моей работы, если ходят какие-то разговоры. Значит, идём в нужном направлении, раз кто-то интересуется. Сейчас я в ЦСКА и сконцентрирован на сезоне с ЦСКА. Хочется войти в сезон с трофеем и победой над «Краснодаром».

— Турция для тебя интересный чемпионат?

— Не знаю. Понятное дело, хочется играть на самом высоком уровне. В Турции видели, какие есть высококлассные игроки. Не могу судить, хороший ли чемпионат в Турции. Но сейчас я хочу выступать за ЦСКА, — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.