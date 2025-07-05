Вратарь ЦСКА Тороп: форма команды будет понятна только в официальных матчах

Голкипер столичного ЦСКА Владислав Тороп после победы своей команды над белградским ОФК в заключительном матче BetBoom Братского кубка — 2025 (4:2) оценил предсезонную подготовку красно-синих этим летом.

«Предсезонная подготовка была короткой, отдыха — меньше. Сложно оценивать форму команды. Официальные матчи — это главное, всё будет понятно только в них», — передаёт слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, в сезоне-2024/2025 ЦСКА занял третье место с 59 очками. Также красно-синие стали обладателями Кубка России, обыграв в Суперфинале «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). По окончании минувшего сезона клуб покинул главный тренер Марко Николич. На его место был приглашён швейцарец Фабио Челестини.