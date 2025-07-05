Вратарь ЦСКА Тороп: форма команды будет понятна только в официальных матчах
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Голкипер столичного ЦСКА Владислав Тороп после победы своей команды над белградским ОФК в заключительном матче BetBoom Братского кубка — 2025 (4:2) оценил предсезонную подготовку красно-синих этим летом.
BetBoom Братский Кубок . 2-й тур
05 июля 2025, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
4 : 2
ОФК Белград
Белград, Сербия
1:0 Дивеев – 6' 2:0 Обляков – 22' 3:0 Мусаев – 25' 4:0 Глебов – 57' 4:1 Кабич – 70' 4:2 Пантович – 89'
«Предсезонная подготовка была короткой, отдыха — меньше. Сложно оценивать форму команды. Официальные матчи — это главное, всё будет понятно только в них», — передаёт слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Напомним, в сезоне-2024/2025 ЦСКА занял третье место с 59 очками. Также красно-синие стали обладателями Кубка России, обыграв в Суперфинале «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). По окончании минувшего сезона клуб покинул главный тренер Марко Николич. На его место был приглашён швейцарец Фабио Челестини.
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