Игрок ЦСКА Кисляк: мы с клубом примем решение по Европе, когда будет предложение

Хавбек московского ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал слухи о своём возможном переезде в один из европейских чемпионатов. Ранее сообщалось, что в услугах россиянина заинтересован турецкий «Фенербахче».

«Наверное, когда я буду готов к Европе — клуб это решит. И мы вместе с клубом примем какое-то решение, когда будет предложение. Когда я буду готов к Европе, если буду готов — тогда я там окажусь, наверное», — передаёт слова Киляка корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Ранее сообщалось, что турецком «Фенербахче» считают оптимальной трансферную стоимость полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка в € 15 млн. ЦСКА, по слухам, установил цену на игрока в пределах € 20-30 млн.