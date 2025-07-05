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«Галатасарай» и «Интер» начали переговоры о трансфере Чалханоглу — L'Équipe

«Галатасарай» и «Интер» начали переговоры о трансфере Чалханоглу — L'Équipe
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«Галатасарай» направил миланскому «Интеру» предложение о трансфере полузащитника Хакана Чалханоглу. Об этом сообщает L'Équipe.

Согласно источнику, футболист не уверен в том, что будет выступать за «нерадзурри» в следующем сезоне. Прошлым летом хавбек мог перейти в «Баварию», но игрок и руководство миланцев решили отказаться от этой сделки. Нынешняя ситуация существенно отличается, трансфер возможен.

В прошлом сезоне 31-летний хавбек принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отличился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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